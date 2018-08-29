Спецслужбы Ирана задержали десятки шпионов, сообщил глава министерства информации ИРИ (спецслужбы страны) Махмуд Алави.

"Неоднократно говорил сообщать нам о лицах с двойным гражданством. Контрразведка была весьма успешна, нам удалось идентифицировать и задержать десятки шпионов в различных структурах", - приводит агентство ISNA его слова.

Алави не уточнил, когда и за какой период удалось это сделать.

Он также сообщил, что спецслужбам удалось в течение прошлого года подорвать деятельность 230 террористических ячеек, а в этом месяце предотвратить "коварный замысел" в отношении таких мест, как университеты и метро. Телеканал Press TV отмечает, что речь шла о возможных взрывах.

Кроме того, по словам министра, порядка 32 террористических групп намеревались создать в Иране ситуацию, как в Сирии. "Они хотели, убив пять суннитских богословов, спровоцировать войну шиитов и суннитов", - сообщил Алави, отметив, что эти планы также удалось расстроить.

Также он добавил, что в этом месяце удалось задержать члена террористической группировки "Исламское государство" в южной части Ирана, а месяцем ранее нанести удар по террористической группировке в Тегеране, связанной с ИГ.