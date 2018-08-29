Украина намерена нарастить военное присутствие в Азовском море

Власти Украины в ближайшее время увеличат группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении. Об этом говорится в заявлении пресс-центра командования ВМС Украины со ссылкой на заявление командующего Игоря Воронченко.

По его словам, увеличение военного присутствия в этом районе необходимо «для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря».

В начале августа с предложением усилить военное присутствие Украины в Азовском море выступил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов. Он объяснил это «экспансией» Роccии. Турчинов отметил, что Киев «видит попытки России фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины». В частности, для защиты от российской «экспансии», по мнению секретаря СНБО, Украине необходимо перебазировать в регион часть корабельно-катерного состава ВМС Украины, развернуть дополнительные посты для наблюдения за берегом и организовать новые группы быстрого реагирования для ответа на провокации.

Заявления представителей украинских властей звучат на фоне напряженной обстановки в Азовском море. Ситуация обострилась после того, как в марте этого года украинские пограничники задержали российское судно «Норд». Капитана судна арестовали по обвинению в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Киев считает капитана судна и экипаж украинскими гражданами, в то время как все они граждане России. Москва заявила о незаконности задержания и потребовала освобождения экипажа.

Госпогранслужба Украины, в свою очередь, на прошлой неделе сообщила, что российские пограничники задержали у Керченского пролива в Азовском море около 150 украинских судов.

По Договору о дружбе между Россией и Украиной от 2003 года страны считают Азовское море внутренними водами обеих стран. Таким образом, российские и украинские пограничники могут проводить досмотры иностранных судов.

После обострения обстановки в Азовском море с украинской стороны стали звучать предложения о привлечении НАТО. Так, замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предлагал обратиться за поддержкой к альянсу, чтобы его корабли сопровождали украинские суда в Азовском море.