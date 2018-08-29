Украина запросила у США системы противовоздушной обороны

Киев направил официальный запрос в Вашингтон на покупку американских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в эфире радиостанции «Новое время» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

Детали заказа он не раскрыл, сославшись на засекреченность информации. Дипломат указал лишь, что стоимость одной такой системы составляет $750 млн.

По словам Чалого, Украине нужны минимум три таких комплекса. «Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство. Это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», - сказал он.

Помимо систем ПВО, отметил Чалый, Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и контрснайперских системах.

По словам посла, вопрос закупки американских вооружений поднимался на встречах президентов Украины и США в Брюсселе, а также на встречах украинской стороны c советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Поставлять оружие Киеву США решили в декабре 2017 года. Изначально в Вашингтоне объявили, что хотят продавать украинской стороне только оборонительное вооружение. Однако уже в конце минувшего года Белый дом одобрил поставку Киеву первой партии летального оружия. В частности, это были крупнокалиберные снайперские винтовки M107A1, боеприпасы, а также сопутствующее детали и аксессуары к ним. Общая сумма поставки составила $41,5 млн. Весной В 2018 года США одобрили продажу Киеву 37 противотанковых комплексов Javelin на сумму $47 млн. В мае украинская национальная гвардия получила 500 гранатометов RSRL-1.