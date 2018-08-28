“Дочка” Samsung разработала первый блокчейн-сервис для банков

Дочернее предприятие корейского технологического гиганта Samsung SDS разработало блокчейн-сервис специально для банков. Это первое применение технологии блокчейн в секторе банковских услуг. Об этом сообщает крупнейшее информационное агентство Республики Корея Yonhap.

"Платформа BankSign - это первое применение технологии блокчейн в секторе банковских услуг. Компания продолжит развивать свои усилия по переходу на цифровые технологии, что будет способствовать повышению конкурентоспособности банков и финансовых институтов", - говорится в заявлении представителей Samsung SDS.

Платформа будет обеспечивать безопасность систем и банков данных через подключение к единой сети обмена данными. Пользователи системы смогут выполнять транзакции в различных мобильных приложениях, но верификация нужна только в одном из них. Идентификация пользователей будет происходить с помощью пароля, отпечатка пальцев или графического ключа.

Платформа BankSign была создана в сотрудничестве с Корейской Федерацией банков.

Блокчейн (англ. Blockchain, Block chain) - распределенная база данных, которая поддерживает перечень записей (цепочка блоков транзакций). База защищена от подделки и переработки.