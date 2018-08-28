Политика конфиденциальности Telegram не касается ситуации в России - Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил решение изменить политику конфиденциальности сервиса законодательными нормами Евросоюза, а именно изменениями в регламенте​​ по защите данных GDPR (Общий регламент по защите данных, который требует от медийных компаний получать согласие от пользователей на сбор и обработку персональных данных).

«Мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда», - написал Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что это должно сделать мессенджер «менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды» независимо от того, воспользуется ли компания таким правом.

По его мнению, есть две причины, почему изменение правил сервиса не приведет к прекращению его блокировки на территории России. Во-первых, в России от компании требуют предоставить «не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей». Во-вторых, указал Дуров, мессенджер не рассматривает«какие-либо обращения от российских служб», так как в России сервис «находится вне закона».

«Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», - подчеркнул Дуров.

«Поэтому продолжаем сопротивление», - добавил он.