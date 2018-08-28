Telegram изменил политику конфиденциальности

Тelegram изменил политику конфиденциальности. Теперь мессенджер может передавать спецслужбам IP-адреса и номер телефона.

Как говорится в сообщении Telegram, такое возможно только при судебном разрешении, которое подтверждает причастность определенного лица к терроризму.

"Это значит, что отныне Telegram сможет выдавать данные пользователей только по решению суда и только по конкретным лицам. То есть, если вы не террорист, то беспокоиться о сохранности ваших данных не стоит. Более того, в Telegram специально завели канал для сохранения прозрачности всех событий, связанных с выдачей информации спецслужбам", - отметили в Telegram.

По мнению руководителя Международной правозащитной группы Агора Павла Чикова, которая защищает Telegram в споре с ФСБ, эти изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram и уж никак не результатом переговоров с властями.

"Я бы сказал, что это правильное направление. Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефон", - заявил он.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России, после того, мессенджер отказал ФСБ в доступе к персональным перепискам пользователей.