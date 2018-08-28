Порошенко поднимет вопрос о миротворцах в Донбассе на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи ООН 26 сентября, он поднимет вопрос о введении миротворческой миссии в Донбасс, а также тему голодомора, сообщил во вторник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

"Готовится и планируется визит президента на Генеральную ассамблею ООН. Она на сегодняшний день имеет условные временные рамки с 24 по 27 сентября. Это всё еще будет подтверждаться. 26 у него будет выступление на Генассамблее, сразу же после обеденного перерыва", - сказал Ельченко на брифинге в Киеве, трансляцию вели украинские телеканалы.

По его словам, в ходе выступления Порошенко поднимет вопрос миротворческой миссии ООН для Донбасса, а также тему голодомора. Ельченко также заявил, что Порошенко проведет ряд двусторонних встреч, в частности, запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.