Последнее обновление: 28.08.2018 14:01

Украина закрыла представительство при уставных органах СНГ

Категории: Украина СНГ

Представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто в августе, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске. Об этом заявил во вторник глава Исполкома Содружества Сергей Лебедев.

"Мы с сожалением констатируем, что… в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества, но контакт у нас с Украиной остается, мы осуществляет его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь", - сказал Лебедев журналистам.

Он также обратил внимание, что в посольстве для контактов с исполкомом выделен специальный сотрудник.

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