Совбез Бельгии решил не снимать военные патрули на вокзалах и в метро

Совет национальной безопасности Бельгии решил не отменять патрулирование военными железнодорожных вокзалов и метро в рамках антитеррористических мер, сообщили в пресс-службе бельгийского МВД.

"Принимая во внимание потенциальность террористической угрозы в ряде публичных мест, которую центр по анализу угроз при МВД оставил на третьем уровне ("возможная и вероятная" угроза) из четырех, Совет национальной безопасности решил не снимать военное патрулирование вокзалов и метрополитена", - сказали в МВД.

Ранее в августе министр обороны Бельгии Стевен Вандепут заявил, что антитеррористическое патрулирование военными вокзалов и метрополитена будет постепенно сокращаться с сентября. По информации Минобороны, бельгийские военные продолжат обеспечивать безопасность в "европейском" квартале Брюсселя, охранять различные посольства, международные и еврейские учреждения.

В мае число военных, участвующих в антитеррористическом патрулировании в Бельгии, было сокращено с 750 до 600 человек. Командующий наземными операциями Минобороны королевства генерал-майор Йохан Петерс тогда объяснил это тем, что из-за патрулирования "давление на наших солдат, особенно из сухопутных сил, было очень высоким, и им пришлось сократить тренировки, что в долгосрочном плане негативно влияет на готовность армии выполнять свои основные задачи".

Центр анализа угроз при МВД Бельгии 22 января снизил уровень террористической угрозы на территории королевства с третьего ("возможная и вероятная" угроза) до второго уровня ("маловероятная" угроза). Премьер Бельгии Шарль Мишель заявил, что военное патрулирование будет продолжено "пропорциональным образом".

Повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных — действовал в Бельгии с 24 марта 2016 года. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три". Места большого скопления людей в Брюсселе, в том числе железнодорожные вокзалы и столичный метрополитен, патрулируют сводные группы военных и полицейских. Всего в операции по патрулированию и обеспечению безопасности на территории Бельгии ранее были задействованы 1250 военнослужащих.