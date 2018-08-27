Управляющие активами EM ищут выгодные покупки на фоне кризиса в Турции

Экономический кризис в Турции создал проблемы для инвесторов и чиновников в развивающихся странах, но для некоторых управляющих фондами это шанс купить ряд дешевых активов - от индонезийских облигаций до бразильских акций.

Оптимистичные прогнозы в отношении мировой экономики в этом году оказались под сомнением на фоне падения фондовых рынков из-за торговой войны между США и Китаем, роста доходности американских гособлигаций и укрепления доллара.

Индекс развивающихся рынков MSCI снизился на 9 процентов с начала года, а основной фондовый индекс Китая потерял 17 процентов.

Проблемы Турции подстегнули эту распродажу. Лира упала примерно на 30 процентов за несколько недель в июле и августе из-за усиливающегося беспокойства по поводу политики президента Турции Тайипа Эрдогана и ухудшения дипломатических связей с США и Европой.

Это спровоцировало резкое падение валют и на других развивающихся рынках, таких как Аргентина, Индия, Россия, ЮАР и Индонезия.

В условиях обострения напряженности в целом многие инвесторы видят хорошую возможность укрепить позиции на некоторых из этих рынков, в особенности в Азии.

Фабиана Фидели из управляющей компании Robeco называет Южную Корею и Китай основными направлениями для инвестиций.

Прогнозируя высокую волатильность, она отмечает, что это дает возможность покупать активы.

По мнению Роберта Сэмсона, старшего портфельного управляющего Nikko Asset Management, хорошие финансовые показатели компаний и устойчивый экономический рост поддержат азиатские рынки акций.

“Это не значит, что они не станут еще дешевле, но мы видим потенциал роста, когда напряжение спадет”, - сказал он.

Распродажа на развивающихся рынках усилилась, после того как президент США Дональд Трамп в марте подписал меморандум о введении пошлин на китайские товары общей стоимостью $60 миллиардов, спровоцировав беспокойство о глобальной торговой войне.

С тех пор фондовый рынок Китая снизился примерно на 15 процентов в долларовом выражении, рынок Индонезии потерял 12 процентов, а рынок Индии вырос на 5 процента.

Согласно данным исследовательской компании Morningstar, фонды акций и облигаций развивающихся рынков зафиксировали чистый отток средств в мае и июне по сравнению с притоком в период с января по апрель.

Кеннет Акинтеве из Aberdeen Standard Investments, который изучает позиционирование инвесторов на рынках, говорит, что постепенно возвращается на долговой рынок Индонезии на фоне роста доходности долгосрочных облигаций вслед за падением лиры.

Кроме того, он видит возможности для покупок на рынках номинированных в долларах облигаций, включая китайские бонды и недвижимость, а также номинированные в местной валюте облигации Малайзии.

Чак Кнадсен, портфельный аналитик T. Rowe Price, отмечает, что Турция дала возможность инвестировать в такие активы, как акции частных банков в Бразилии и Индии, бумаги страховых компаний в ЮАР и Китае, а также облигации интернет-компаний и финансовых холдингов в России.