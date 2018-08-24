Последнее обновление: 24.08.2018 15:55

Из-за непогоды выпуск кофе в Индии может упасть до минимума за 20 лет

Выпуск кофе в Индии в следующем сезоне может упасть до минимума за более чем за два десятилетия из-за проливных дождей, наводнений и оползней, которые повредили деревья на основных территориях произрастания, прогнозирует Ассоциация объединенных плантаторов южной Индии (UPASI).

Производство за сельскохозяйственный год, который начнется 1 октября, может сократиться примерно на четверть с ожидаемых госэкспертами в этом году 316 тыс. тонн, заявил представитель организации в интервью агентству Bloomberg. Это будет минимальный объем с 1997-1998 года.

Сокращение урожая кофе может позитивно сказаться на его стоимости на мировом рынке. Арабика подешевела на этой неделе до самого низкого уровня за 12 лет. С начала года цена этого сорта упала почти на 19%, робуста - примерно на 10%.

Индия поставляет в другие страны около 70% кофе, являясь третьим по величине производителем в Азии.

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