Siemens покидает Иран из-за санкций США

Немецкий концерн Siemens AG покидает Иран из-за введенных в отношении Тегерана санкций Вашингтона. Об этом говорится в обнародованном в пятницу, 24 августа, заявлении базирующегося в Мюнхене производителя электротехники и электроники.

Соответствующий шаг принимается, чтобы "привести деловую активность в соответствие с изменяющимися многосторонними рамочными условиями применительно к Ирану", отмечается в документе.

Концерн и далее будет придерживаться существующих экспортных ограничений, отмечают в компании. Ранее о планах Siemens уйти из Исламской Республики говорил посол США в Германии Ричард Гренелл.

Указ о возобновлении санкционного режима, приостановленного в 2015 году в рамках ядерной сделки с Тегераном, 7 августа подписал Дональд Трамп, обвинивший Иран в финансировании терроризма.

Первый пакет штрафных мер коснулся автомобильного сектора Ирана, его торговли золотом и драгоценными металлами, а также валютных операций. В частности, были запрещены продажа и поставка в Иран продукции и услуг, связанных с иранских автопромом, а также сделки с риалом (денежной единицей Ирана).

Через три месяца, 5 ноября, Вашингтон может возобновить действие штрафных мер в отношении энергетического сектора Ирана, в том числе нефтегазовой промышленности, а также сделок иностранных финансовых учреждений с иранским Центробанком.

В результате этой группы санкций мог пострадать и концерн Siemens, у которого были заключены лицензионные договоры на поставку Тегерану газовых турбин.

В начале мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного с Ираном, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Документ предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Евросоюз выступает против возобновления американских санкций против Ирана и даже объявил о вступлении в силу 7 августа закона, предоставляющего европейским компаниями защиту от них.