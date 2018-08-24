Путин сменил посла РФ в Беларуси

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Сурикова от должности посла РФ в Минске. Об этом говорится в документе, размещенном на едином портале правовой информации.

Другим указом послом РФ в Беларуси назначен Михаил Бабич, занимавший до этого должность полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.

А.Суриков занимал должность посла России в Беларуси с 2006 года. А.Суриков - единственный из послов РФ в Минске, проработавший в этой должности более пяти лет.