Последнее обновление: 24.08.2018 10:16

Путин сменил посла РФ в Беларуси

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Сурикова от должности посла РФ в Минске. Об этом говорится в документе, размещенном на едином портале правовой информации.

Другим указом послом РФ в Беларуси назначен Михаил Бабич, занимавший до этого должность полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.

А.Суриков занимал должность посла России в Беларуси с 2006 года. А.Суриков - единственный из послов РФ в Минске, проработавший в этой должности более пяти лет.

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