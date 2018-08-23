Последнее обновление: 23.08.2018 15:37

Трамп предрек обвал рынков в случае своего импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что если демократы получат большинство в конгрессе по итогам промежуточных выборов в ноябре и проведут процедуру импичмента, рынки обвалятся.

"Не знаю, как можно объявить импичмент тому, кто отлично справляется со своими задачами. Скажу вам вот что. Если меня когда-либо подвергнут импичменту, рынки обрушатся", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос ведущей о возможности импичмента по итогам промежуточных выборов.

Предстоящие промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, имеют огромное значение для политического будущего страны. Они окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии.

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