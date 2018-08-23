На Гавайи надвигается самый мощный ураган за последние 30 лет

Гавайи в четверг, 23 августа, может накрыть сильнейший за последние 30 лет ураган "Лэйн", который может сопровождаться ветрами, превышающими 161 км/час.

"Шторм четвертой категории может обрушиться на острова в четверг, сопровождаясь ветрами, превышающими 100 миль/ч (161 км/ч), что делает его сильнейшим штормом, который поразил Гавайи со времен урагана "Иники" в 1992 году", - говорится в сообщении агентства AP.

Отмечается также, что опасность заключается в том, что из-за стихии могут закрыться порты, и товары первой необходимости не смогут быть отправлены в штат.

В регионе закрыли школы до конца недели, а работников органов местного самоуправления попросили остаться дома.

Кроме того, агентство сообщило, что местные жители запасаются едой, опустошая полки в магазинах.

Как сообщалось, в мае в кратере вулкана Килауэа на Гавайях произошел взрыв. Позже лава из вулкана достигла океана, в результате чего образовалось токсичное облако.