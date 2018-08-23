Последнее обновление: 23.08.2018 15:00

Австралия запретила использовать оборудование китайских Huawei и ZTE

Австралия ввела запрет на использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE, сообщила одна из этих компаний.

"Нас проинформировало правительство о том, что Huawei и ZTE запрещено предоставлять технологии 5G в Австралии", - сообщила Huawei в Twitter.

"Это крайне досадный итог для потребителей. Huawei — мировой лидер в 5G и надежно и безопасно поставлял беспроводные технологии в Австралию около 15 лет", - отмечает компания.

В мае сообщалось, что Пентагон запретил продажу смартфонов китайских компаний Huawei и ZTE на военных базах США. Запрет также распространяется на модемы для мобильного интернета и другие продукты для мобильной связи. Однако, как писала газета Washington Post, сотрудники министерства по-прежнему могут использовать устройства китайских компаний, в том числе в работе.

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