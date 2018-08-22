Россия покупает золото и продает гособлигации США

Центробанк России в июле купил 26,1 тонны золота, это максимальное количество за месяц с ноября прошлого года, сообщает в среду, 22 августа, Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ).

РФ и далее продолжает закупать золото, заменяя им запасы долговых ценных бумаг США - их Центробанк сократил. Объем гособлигаций США на балансе РФ к апрелю 2018 года составлял 96,1 млрд долларов, в мае он упал до 14,9 млрд долларов.

Так Россия пытается защитить себя в случае введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов, пишет Bloomberg. По данным агентства, сейчас золотой резерв России достиг 2170 тонн и на 1 августа оценивался в 77,4 млрд долларов.

Ожидается, что США в скором времени введут новые санкции против Кремля в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Конгресс США 14 августа опубликовал законопроект о новых ограничительных мерах, который, в частности, подразумевает санкции против семи крупнейших российских банков.

Если закон вступит в силу, то американским гражданам будет также запрещено любое участие в сделках, связанных с госдолгом России. Кроме того, под санкции попадут лица, которые инвестируют в зарубежные энергетические проекты российских государственных или окологосударственных компаний свыше 250 млн долларов.