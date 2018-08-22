Последнее обновление: 22.08.2018 13:27

В ООН назвали санкции США в отношении Ирана незаконными

Вновь введенные США санкции против Тегерана незаконны, разрушают экономику Ирана и негативно отражаются на жизни мирных граждан, говорится в заявлении спецдокладчика ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисса Джазаири, распространенном в среду.

"Вновь введение санкций против Ирана после одностороннего выхода США из иранской сделки, которая была единогласно принята Советом Безопасности ООН при поддержке самих США, демонстрирует незаконность данных действий", - сказал он.

Спецдокладчик напомнил, что согласно уставу ООН, санкции могут быть введены только по решению Совета Безопасности, "чтобы избежать подобных бессмысленных атак". По его словам, санкции не должны нарушать права человека обычных граждан и должны иметь законную основу, "а в данном случае не соблюден ни один из этих критериев".

"Эти несправедливые и вредные санкции разрушают экономику и валюту Ирана, приводят миллионы людей к бедности, делают многие импортируемые продукты недоступными", - отметил он.

Джазаири призвал США разрешить ввоз в Иран сельскохозяйственных товаров, продовольствия, медикаментов и медицинской техники.

В то же время спецдокладчик приветствовал решение других стран не участвовать "в экономическом буллинге" Тегерана и выразил надежду, что международное сообщество не допустит превращения мира в поле боя экономической войны.

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