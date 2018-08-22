Последнее обновление: 22.08.2018 13:27

Кокаин из посольства РФ сожгли в Аргентине

В Аргентине сожгли кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе.

Наркотики уничтожили в крематории. За процедурой наблюдали министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич и посол России Дмитрий Феоктистов. Буллрич назвала кокаиновое дело "очень сложной операцией с высоким уровнем взаимодействия", сообщает ТАСС.

В конце февраля аргентинские власти сообщили, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву.

СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда "Россия", на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали "фейком". Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.

По так называемому кокаиновому делу арестованы шесть человек – три предполагаемых сообщника контрабандистов в России, руководители фонда "Русские православные меценаты в Латинской Америке" Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине. Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук изначально был задержан в Германии, но в конце июля его выдали России.

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