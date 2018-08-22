Западные союзники предостерегли Сирию от применения химоружия

США, Британия и Франция заявляют, что "будут действовать", если в Сирии вновь применят химоружие. Предостережение последовало в связи с наступлением сирийских войск на провинцию Идлиб.

США, Франция и Великобритания заявили о своей возможной реакции, если в Сирии во время операции по возвращению контроля над провинцией Идлиб будет вновь применено химическое оружие. Страны-союзники "глубоко обеспокоены" военной операцией в Идлибе, как следует из общего заявления, опубликованного в среду, 22 августа. "Мы подчеркиваем обеспокоенность в связи с возможностью повторного - и незаконного - применения химического оружия. Мы полны решимости действовать, если режим Асада сделает это", - говорится также в заявлении США, Франции и Великобритании.

Представители трех стран также приветствовали решение Организации по запрету химического оружия от 27 июня 2018 года, в котором государства-члены организации взяли на себя ответственность за определение виновников в химических атаках. По мнению США, Франции и Великобритании, это "поможет дать понять, что ответственные за применение химического оружия в Сирии не смогут избежать идентификации".