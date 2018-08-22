Присяжные признали экс-главу штаба Трампа виновным в налоговом и банковском мошенничестве

Жюри присяжных во вторник признало главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения в финансовых преступлениях, принеся победу спецпрокурору Роберту Мюллеру в первом процессе, связанном с расследованием роли России в выборах 2016 года в США.

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт перед слушаниями в окружном суде Вашингтона, 15 июня 2018 года. REUTERS/Jonathan Ernst

После продолжавшегося почти четыре дня заседания члены коллегии присяжных признали Манафорта виновным по двум пунктам обвинения в банковском мошенничестве, по пяти пунктам обвинения в налоговом мошенничестве, а также в сокрытии счетов в иностранных банках.

Присяжные в федеральном суде в Александрии, штат Виргиния, сообщили, что не смогли вынести вердикт еще по 10 пунктам обвинения из 18-ти.

Хотя обвинения преимущественно относятся к тому времени, когда Манафорт еще не работал в штабе Трампа, признание его виновным вызвало резкое недовольство американского лидера.

“Пол Манафорт - хороший человек... Я здесь ни при чем, но я все равно чувствую - понимаете, то, что произошло, очень печально”, - сказал Трамп во вторник.

“Это не имеет никакого отношения к (подозрениям) в сговоре с Россией”, - добавил он.

В рамках другого судебного процесса, который проходит в Нью-Йорке, бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн во вторник признал себя виновным в финансовых преступлениях во время предвыборной кампании и в ряде других правонарушений.

Адвокат Манафорта Кевин Даунинг сказал журналистам после оглашения вердикта, что его клиент разочарован и анализирует варианты действий.

Канцелярия Мюллера отказалась комментировать вердикт.

Прокуроры предъявили Манафорту обвинения в сокрытии от американских налоговых органов дохода в размере $16 миллионов от работы в качестве политического консультанта пророссийской партии экс-президента Украины Виктора Януковича, а также в том, что он лгал банкам, чтобы получить $20-миллионные кредиты после того, как растратил заработанные на Украине деньги.

Два пункта обвинения в банковском мошенничестве, по которым Манафорт был признан виновным, могут повлечь наказание в виде тюремного заключения сроком до 30 лет. Несколько экспертов спрогнозировали, что 69-летний Манафорт может быть приговорен к примерно 10 годам тюрьмы.

Москва отрицает обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, а Трамп говорит, что никакого сговора его штаба с Россией не было.

Судья дал прокурорам время до 29 августа на то, чтобы решить, хотят ли они провести повторное рассмотрение по тем пунктам обвинения, по которым присяжные не смогли вынести вердикт. В связи с этим судья пока не назначил дату вынесения приговора.

Манафорта ждет еще один судебный процесс, который начнется 17 сентября в Вашингтоне и в рамках которого его обвиняют в отмывании денег, отсутствии регистрации в качестве иностранного агента, которая требовалась ему, когда он лоббировал в США интересы партии Януковича, а также в препятствовании правосудию.

В ходе этого процесса, как ожидается, более серьезно будут изучены связи Манафорта с Россией, в том числе его отношения с Константином Килимником, российско-украинским политическим консультантом, которому также предъявлены обвинения и который, по словам Мюллера, связан с российскими спецслужбами.