Последнее обновление: 22.08.2018 13:27

Первый в мире использующий сжиженный газ круизный лайнер спущен на воду

Первый в мире круизный лайнер, использующий в качестве топлива сжиженный природный газ, во вторник, 21 августа, покинул строительный док на верфи в Папенбурге.

337-метровое судно "AIDAnova", на котором будет более 2600 кают, 2 декабря отправится в рейс из Гамбурга.

Компания - оператор круизных судов заказала строительство трех кораблей на сжиженном природном газе. По собственной информации, Aida инвестировала в расширение своего флота свыше 3 млрд евро.

Сжиженный природный газ считается менее вредным для окружающей среды, чем дизельное топливо. Однако дальнейшее продвижение в области климатической политики "не только по вопросу поддержания чистоты атмосферы" станет возможно, если газ будет получен из возобновляемых источников, заявил эксперт Немецкого союза охраны природы (Nabu) Дитмар Олигер.

Организация возмущена тем, что в 2018 году на рынке по-прежнему представлены корабли, рассчитанные на тяжелое топливо и не использующие эффективные технологии в решении проблемы выхлопных газов. В частности, многие суда не оборудованы фильтрами сажевых частиц.

Круизный туризм развивается, при этом "население крупных портовых городов Европы очень страдает из-за чрезмерного загрязнения воздуха", отметили эксперты Nabu. Союз призывает запретить вход "грязных судов" в европейские порты. По мнению экспертов организации, это позволит "в некоторой степени преодолеть угрозу для здоровья местных жителей и чувствительных экосистем".

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