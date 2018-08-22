Венесуэла установила обменный курс в 60 суверенных боливаров за доллар

Курс введенной в понедельник в оборот новой национальной валюты Венесуэлы, суверенного боливара, будет составлять 60 боливаров за один доллар США, сообщается в заявлении на сайте Центробанка.

Центральный банк отметил, что петро котируется по цене 60 долларов и 52,43 евро.

Ранее в понедельник правительство объявило о проведении деноминации, в стране вводится в оборот новая валюта – суверенный боливар заменит старый, обесцененный в результате гиперинфляции, а с купюр исчезнут пять нулей. По словам президента Николаса Мадуро, с 20 августа в Венесуэле будут ходить две валюты — боливар и "петро". При этом старые деньги также пока остаются до момента их исчезновения. Новый боливар будет привязан к "петро", и Центральный банк начнет публиковать официальные цифры этой привязки каждый день.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро", став первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце первого десятилетия 2000 годов. Стоимость доллара на "черном" рынке достигла почти 6 миллионов старых боливаров (60 суверенных боливаров).

При этом власти Венесуэлы заявили о либерализации доллара и отмене действовавших многие годы ограничений на оборот валюты. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес уже сообщил о планах открытия 300 обменных пунктов по всей стране, где люди смогут свободно обменивать валюту по близкому к рыночному курсу, основанному на аукционной стоимости доллара и стоимости "петро".