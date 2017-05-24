Последнее обновление: 24.05.2017 17:21

В Венесуэле начала действовать новая система обмена валюты

В Венесуэле в дополнение к республиканской системе валютного контроля была запущена новая система обмена валюты. Об этом в ходе брифинга, как пишет Reuters, заявил министр экономики страны Рамон Лобо.

Новый механизм, как отметил глава ведомства, будет действовать в рамках «группы, определенной центральным банком», не уточнив при этом, что это за группа.

Также по словам Лобо, как поясняет El Nacional, теперь, согласно новой системе, еженедельно будут проводиться два аукциона, к которым будут иметь доступ все предприятия, а также все граждане. При этом все желающие приобрести валюту, как уточнил министр, должны будут зарегистрироваться на специально созданном для этого сайте (www.dicom.gob.ve). Через него, по данным главы ведомства, также будет осуществляться заморозка средств на покупку валюты.

Первые торги в новой системе, по информации El Nacional, состоятся 25 мая. Для физических лиц возможности приобретения иностранной валюты, по информации издания, ограничены $500 в квартал и $2 тыс. в год. Для юридических лиц, в свою очередь, введен лимит покупки в размере $400 тыс. в квартал и $1,2 млн — в год.

О введении новой обменной системы в Венесуэле стало известно в конце марта. Тогда об этом заявлял президент страны Николас Мадуро​. По его мнению, новая обменная система должна позволить сделать конвертируемым венесуэльский боливар, а также отрегулировать систему конвертируемых валют в стране и стабилизировать ситуацию на этом рынке.

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