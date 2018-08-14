Венесуэла готова к деноминации боливара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что его страна полностью готова к экономической реформе, которая состоится 20 августа. Об этом он заявил в понедельник в эфире государственного телевидения.

"Мы подготовлены в техническом, политическом, институциональном, а также финансовом отношении к [реформе] 20 августа, чтобы начать новый денежный курс. Я прошу поддержки всей страны. Объявляю 20 августа нерабочим днем", - заявил Мадуро, передает ТАСС.

Лидер Венесуэлы также подчеркнул, что его страна движется "к нормализации, к стране с ощутимой стабильностью с планом восстановления, роста и экономического процветания". "Мы работаем над программой восстановления, мы демонтируем ту порочную систему, которую мы установили из-за экономической войны", - добавил президент.

20 августа власти Боливарианской Республики собираются провести деноминацию, убрав с купюр пять нулей, и привязать новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Стоимость одной ее единицы приравнена к стоимости барреля добываемой в стране нефти.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. По данным властей Колумбии, только в эту страну за последние полтора года из Боливарианской Республики перебрались более миллиона человек.