Мировое производство алюминия выросло в июле на 2,8% - IAI

Мировое производство первичного алюминия в июле увеличилось на 2,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило 5,472 млн тонн, свидетельствуют данные Международного института алюминия (International Aluminium Institute, IAI).

Наиболее значительное падение выпуска было отмечено в Южной Америке - на 19,3% и Северной Америке - на 6%.

Между тем в Азии без учета КНР было зафиксированное существенное повышение выпуска металла - на 16%. Показатель в Китае вырос на 3,8% и достиг 3,11 млн тонн.

Среднесуточный выпуск алюминия в мире в июле составлял 176,5 тыс. тонн по сравнению со 171,8 тыс. тонн за тот же месяц годом ранее, по данным IAI.

Общий объем производства металла в мире в январе-июле снизился на 0,5% - до 37,232 млн тонн.