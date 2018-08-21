Американцы создали самый долговечный сплав в мире

Инженеры и ученые-материаловеды из Национальной лаборатории Сандия создали сплав, который является самым долговечным из всех известных металлических сплавов искусственного и природного происхождения.

Новый сплав, состоящий из 10% золота и 90% платины в 100 раз превосходит прочную высококачественную сталь по износостойкости, сообщает The Times of India.

Интересным является тот факт, что сплавы золота и платины уже очень давно не являются чем-то новым, но ранее никому не приходило в голову оценить долговечность таких материалов. Обычно материаловеды отдают предпочтение более прочным и твердым металлических сплавам, которые очень широко используются в промышленности. Новый сплав не отличается высокой твердостью, однако, он наделен высокой теплопроводностью и другими характеристиками, которые позволяют ему сопротивляться разрушительному воздействию силы трения.

Этот сплав сам является источником твердой смазки, которую, при нормальных условиях, можно получить только тяжелым и дорогостоящим способом. Во время экспериментов с новым сплавом исследователи заметили, что на поверхности материала постоянно формируется тонкая пленка черного цвета. Материал этой пленки оказался углеродом со структурой, близкой к структуре алмаза, а образовалась эта пленка, которая играет роль эффективной твердой смазки, за счет углерода, поступающего из окружающей среды. Наличие твердой углеродистой смазки увеличивает долговечность нового сплава во много раз. Более того, теперь этот сплав можно использовать именно для ее производства, которое обычно проводится с помощью достаточно дорогостоящего процесса, что привлекает использование герметичных вакуумных камер, высокотемпературного нагрева и специфических химических реактивов.

Сначала состав нового сплава был разработан с помощью сложного компьютерного моделирования. Это моделирование проводилось на атомарном уровне, что позволило выяснить, как состояние и поведение отдельных атомов отражается на конечных свойствах материала в целом. Такой подход позволит в будущем разработать материалы, имеющие набор заранее заданных свойств, после чего можно изготовить образцы таких материалов и проверить их соответствие в условиях реального мира.

Для демонстрации долговечности этого материала специалисты лаборатории Сандия приводят яркий пример. Теоретически, если у кого-то хватит средств для того, чтобы "обуть" автомобиль в колеса из нового сплава, то такие колеса, пройдя путь в 1 милю (1.6 километра) потеряют всего один слой атомов со своей поверхности. Иными словами, ресурса таких колес хватит, чтобы обогнуть весь земной шар по экватору около 500 раз.