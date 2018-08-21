Google грозит суд за незаконное отслеживание данных о местоположении пользователей

Против Google подан очередной иск, обвиняющий компанию в незаконном отслеживании перемещений миллионов пользователей, даже при запрете определения местоположения в настройках конфиденциальности.

Согласно иску, направленному ночью в пятницу, Google ложно заверял людей, что их местоположение не будет отслеживаться, если они выключат функцию “История местоположений” на устройствах. Вместо этого компания нарушила закон о конфиденциальности, отслеживая и храня историю о данных местоположения пользователей, говорится в документе.

“Google заявил, что пользователь может отключить “Историю местоположений” в любое время. При выключении этой функции данные о твоем местоположении не хранятся. Это не соответствует действительности”, - сообщается в иске, поданном в федеральный суд Сан-Франциско жителем Сан-Диего Наполеоном Патаксилом.

Истец требует возмещения неуказанных убытков за предполагаемое преднамеренное нарушение компанией закона о неприкосновенности личной жизни штата Калифорния и вмешательство в личные дела людей.

Google не предоставила оперативный комментарий в понедельник. Представляющий интересы истца Майкл Собол также не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Патаксил утверждает, что Google незаконно отслеживала его перемещения через телефон на базе ОС Android, а позже через также принадлежащий ему iPhone, на который он установил некоторые приложения Google.

Неделю назад Associated Press опубликовала статью, в которой предполагаемое отслеживание передвижений пользователей было подтверждено научными сотрудниками Принстонского университета.