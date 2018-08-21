Последнее обновление: 21.08.2018 17:16

Россия начала работы по созданию самолета вертикального взлета

Работы по созданию самолета вертикального взлета начались в России в 2017 году, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Эта работа действительно включена в Государственную программу вооружений, она ведется по поручению Верховного главнокомандующего. Сейчас ведутся работы над разработкой концептуальных моделей, прототипов", - сказал Ю.Борисов на форуме "Армия-2018".

"Концептуально такие уже работы ведутся в министерстве обороны с прошлого года. Сроки определяются технологическим циклом создания, как правило, это 7-10 лет, если выходить в серию. Это новый самолет", - отметил вице-премьер.

Он назвал подобную технику будущим палубной авиации.

"Для всех авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлет и посадку либо просто вертикальный взлет", - отметил Ю.Борисов.

blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование