Россия начала работы по созданию самолета вертикального взлета

Работы по созданию самолета вертикального взлета начались в России в 2017 году, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Эта работа действительно включена в Государственную программу вооружений, она ведется по поручению Верховного главнокомандующего. Сейчас ведутся работы над разработкой концептуальных моделей, прототипов", - сказал Ю.Борисов на форуме "Армия-2018".

"Концептуально такие уже работы ведутся в министерстве обороны с прошлого года. Сроки определяются технологическим циклом создания, как правило, это 7-10 лет, если выходить в серию. Это новый самолет", - отметил вице-премьер.

Он назвал подобную технику будущим палубной авиации.

"Для всех авианесущих кораблей необходим будет новый парк летательных аппаратов. Именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченные взлет и посадку либо просто вертикальный взлет", - отметил Ю.Борисов.