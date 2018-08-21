Последнее обновление: 21.08.2018 14:00

На Восточный Китай обрушился уже 18-й тайфун за год

В китайской провинции Аньхой 12 человек погибли в результате тайфуна "Румбия". Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную власть.

"В провинции Аньхой (Восточный Китай) в целом 12 человек погибли в результате 18-го по счету в этом году тайфуна "Румбия", - говорится в сообщении.

По информации провинциального управления гражданской администрации, более 1,9 млн человек пострадали от тайфуна.

Около 30 тысяч жителей провинции были эвакуированы, 13 человек получили ранения, еще один пропал без вести.

Прямой экономический ущерб оценивается в $262 миллиона. От стихии пострадало также более 268 тысяч гектаров сельхозугодий.

Ранее сообщалось, что из-за тайфуна "Яги", который обрушился на Китай, власти эвакуировали более 200 тысяч человек.

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