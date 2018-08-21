Россия и ЦАР подпишут соглашение о военном сотрудничестве - СМИ

Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) подпишут межправительственное соглашение о военном сотрудничестве в первый день работы форума “Армия-2018”, который открывается во вторник в подмосковной Кубинке, сообщили российские агентства со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Россия рассматривает ЦАР “в качестве перспективного партнера на африканском континенте”, цитирует РИА Новости Шойгу.

“Сегодня мы подпишем межправительственное соглашение о военном сотрудничестве, реализация которого будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере”, - сказал Шойгу.

Министр национальной обороны и восстановления армии ЦАР Мари Ноэль Койяра сказала, что соглашение станет основой для подготовки национальных Вооруженных сил, не уточняя, будут ли они готовиться в России или российскими специалистами в Африке.

“У нас очень крепкие и тесные взаимоотношения (с Россией). После тех событий, которые имели место в нашей стране (гражданская война), наша армия полностью реструктурирована. Сейчас нашей основной задачей является нарастить боеспособность армии для того, чтобы она могла защищать национальную территорию, для того, чтобы она могла защищать народ”, - сказала министр, которую цитирует РИА.

В конце июля три российских журналиста были убиты в ЦАР, где они занимались расследованием деятельности так называемой группы Вагнера, чьи наемники, как сообщали Рейтер близкие к группе люди, выполняли военные миссии на востоке Украины и в Сирии.

Местные и международные СМИ сообщали, что группа Вагнера также находится в ЦАР с тех пор, как Россия доставила легкое вооружение силам безопасности страны в этом году и отправила сотни военных и гражданских инструкторов обучать их.

Reuters не смог подтвердить эти сообщения. Российские власти отрицают, что группа Вагнера выполняет их приказы.

Вспышки насилия в Центральной Африке - частое явление после 2013 года, когда в результате восстания был свергнут президент Франсуа Бозиз.