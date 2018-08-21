Британия призывает ЕС расширить санкции против России

Великобритания во вторник призовет Евросоюз расширить санкции против России, заявив, что блок должен встать “плечом к плечу” с США, которые ранее в августе объявили о введении новых экономических ограничений в отношении Москвы.

Министр иностранных дел Британии Джереми Хант, выступая в Вашингтоне, как ожидается, скажет, что президент России Владимир Путин сделал мир “более опасным местом” и что после новой химической атаки в Англии ЕС должен усилить давление на Москву, добиваясь соблюдения международных правил.

“Сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше, призывая Европейский Союз позаботиться о том, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими и чтобы мы действительно стояли плечом к плечу с США”, - говорится в тексте выступления Ханта.

“Это означает, что мы должны выявлять нарушения и отвечать на них единым фронтом, когда и где бы они не происходили, начиная с улиц Солсбери и заканчивая судьбой Крыма”.

Британия, ЕС и США обвинили Россию в произошедшей в марте атаке с использованием нервно-паралитического вещества против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери. Кремль отрицает обвинения.

США в начале августа объявили о введении к концу месяца новых санкций против России из-за инцидента в Солсбери и пообещали новые ограничения спустя 90 дней, если Россия не даст “надежных гарантий” того, что больше не будет использовать химическое оружие и разрешит ООН и другим международным организациям провести проверки на территории страны.