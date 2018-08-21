Санкции оставили Россию без новых месторождений нефти и газа

Санкции против российских нефтегазовых компаний, ограничивающие приток зарубежных инвестиций технологий и оборудования, продолжают душить практически единственную в РФ отрасль, приносящую в страну иностранную валюту.

За 2016-17 гг. в стране не было введено в эксплуатацию ни одного нового месторождения газа, не удалось открыть ни одного крупного месторождения нефти, а работы на арктическом шельфе пришлось приостановить. Такие данные приводит Минприроды в докладе "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2016-17 гг", пишет finanz.ru.

Под ударом санкций оказалось, в частности, Киринское газо-конденсатное месторождение на шельфе Охотского моря, которое рассматривалось в качестве ресурсной базы для третьей линии завода по производству СПГ на Сахалине: после его включения в санкционный список США "Газпрому" пришлось перенести сроки начала работ с 2021 на 2023 год.

Из-за санкций долгое время были заморожены работы на Южно-Тамбейском месторождении в ЯНАО, которое разрабатывает "Новатэк" и которое должно было поставлять сырье для проекта "Ямал-СПГ".

По тем же причинам пришлось отложить запуск СПГ-терминала "Газпрома" в Калиниградской области, упала добыча газа "Лукойла" и снизил объемы производства консорциум "Эксон Нефтегаз Лтд", работающий на проекте "Сахалин-1", перечисляет Минприроды.

"Роснефть" заявила о возможной задержке запуска месторождения Русское и других проектов. "Это связано с выполнением обязательств по ограничению добычи нефти в соответствии с договором ОПЕК+, а также санкциями против российских нефтяных компаний", - говорится в докладе.

"Роснефть" приостановила проекты на арктическом шельфе, в том числе на Южно-Приновоземельском, Поморском, Северо-Поморском-1, Северо-Поморском-2, Русском, Западно-Матвеевском и Восточно-Сибирском лицензионных участках.

Будучи лидером по добыче нефти в мире (более 11 млн баррелей в день, или 14% от мирового производства), Россия находится лишь на 8-м месте по объему нефтяных запасов (80 млрд баррелей), которые на Урале выработаны более чем на 70%, а в Западной Сибири - на 50,9%.

При этом новые крупные месторождения с дешевой и легкой для добычи нефтью, для которых не требовались бы зарубежные технологии, в стране фактически отсутствуют.

В нераспределенном фонде недр находятся 433 месторождения, сообщает Минприроды: их суммарные запасы - всего 1,6 млрд тонн - покрывают лишь 3 года добычи на текущих уровнях.

Хотя в фонд включены трудноизвлекаемые запасы крупных и уникальных месторождений ХМАО (Приразломное, Салымское, Правдинское), большинство объектов - мелкие и очень мелкие, констатирует ведомство.

"К средним по масштабу относятся только 28 месторождений, а единственным крупным является Ростовцевское месторождение в ЯНАО с запасами нефти категорий С1+С2 в объеме 61 млн тонн. Освоение его не планируется, так как оно находится на территории заказника регионального значения "Ямальский", - говорится в докладе.

Хотя Россия смогла нарастить добычу до 11,2 млн баррелей в день, поставив рекорд с 1987 года, обманчиво низкий текущий эффект санкций не должен вводить в заблуждение: технологические ограничения действуют по принципу сложного процента, отмечает директор энергетической школы "Сколково" Татьяна Митрова.

"Наиболее точный образ тут - пресловутое "кольцо анаконды", которое использовалось еще против Советского Союза, - отмечает Митрова. - У российских компаний сейчас практически нет своих технологий и оборудования для освоения нетрадиционных и морских запасов".

По ее прогнозу, к 2025-му году из-за санкций Россия потеряет около 5%, от текущей добычи нефти, а к 2030-му - около 10%, или 1,1 млн баррелей в день. В денежном выражении при текущих нефтяных котировках это 28,5 млрд долларов экспортной выручки ежегодно.