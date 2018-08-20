Последнее обновление: 20.08.2018 18:31

В Италии назвали вероятные причины обрушения моста

Вероятными причинами обвала автомобильного моста в Генуе стали недостатки в строительстве и плохое содержание инфраструктурного объекта. Об этом сообщает ANSA.

"Недостатки в строительстве и плохое содержание называются причиной (обвала моста в Генуе). Между тем правительство пытается лишить концессионера Autostrade per l'italia, который контролируется компанией Atlantia, концессий относительно итальянских автодорог", - идет речь в сообщении.

По словам министра внутренних дел Маттео Сальвини, еще в феврале пожарные сообщали о дефектах в конструкции моста, а в апреле было даже зафиксировано смещение части, которая обвалилась недавно.

Как сообщалось, 14 августа в Генуе обрушилась часть автомобильного моста: упало около 40 автомобилей, в результате чего погибли 43 человека.

Итальянское правительство на следующий день ввело режим чрезвычайного положения в Генуе сроком на год, который позволит выделить первые средства на преодоление последствий из специального фонда чрезвычайных ситуаций - пять миллионов евро.

Начато расследование относительно компании Autostrade per l'Italia, которая обслуживала мост.

18 августа в Италии объявлено днем национального траура, в этот день в Генуе начались похороны погибших.

Мост Моранди построили в конце шестидесятых годов прошлого века. В последнее время на сооружении проводились ремонтные работы.

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