Последнее обновление: 20.08.2018 16:16

Французский нефтяной гигант Total покинул Иран из-за санкций США

Французский энергетический гигант Total официально остановил свой многомиллиардный газовый проект в Иране из-за возобновления американских санкций против Тегерана. Об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, сообщает AFP.

"Total официально вышел из соглашения о разработке одиннадцатой фазы Южного Парса (газового месторождения). Более двух месяцев назад они объявили о выходе из договора", - сказал Зангане, добавив, что продолжается поиск новой компании.

Соединенные Штаты заявили в мае отказались от ядерного соглашения 2015 года и ввели санкции против Ирана в два этапа, первый состоялся в августе, второй будет в ноябре.

Компания Total еще в мае предполагала, что покинет иранский рынок из-за выхода США из ядерной сделки.

Второй этап санкций будет направлен на нефтяную промышленность Ирана, и в Total уже заявили, что не смогут остаться в Иране, если не получат специального разрешения от Вашингтона, которое, очевидно, не было предоставлено.

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