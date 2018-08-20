Последнее обновление: 20.08.2018 12:40

В мире начали расти продажи кнопочных телефонов

В прошлом году продажи в мире кнопочных мобильных телефонов, способных только принимать и совершать звонки, выросли на 5%, тогда продажи смартфонов – только на 2%, сообщает британский телеканал Sky News.

Телеканал отмечает, что такие модели телефонов набирают популярность благодаря тому, что он позволяют своим владельцам оградить себя от круглосуточного доступа к социальным сетям.

"Смартфоны стали для людей настолько незаменимыми, что, согласно последним исследованиям, в среднем их владельцы проверяют информацию на своих гаджетах каждые 12 минут", - утверждает телеканал, так и не уточнив о каком исследовании идет речь.

По данным британского Госкомитета по телевидению, радиовещанию и почтовой связи (Ofcom), 78% жителей Великобритании не могут жить без своего смартфона. В среднем с помощью гаджетов пользователи ежедневно проводят в интернете по два с половиной часа, а среди британцев в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель - 3 часа и 14 минут.

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