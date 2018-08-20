Иран покажет модернизированные комплексы ПВО и стелс-истребитель

Послезавтра Иран собирается презентовать новые военные разработки, в том числе истребитель, усовершенствованные комплексы ПВО Bavar-373 и другие ракетные системы. Об этом со ссылкой на заявление главы Минобороны страны Амира Хатами пишет местное агентство Tasnim.

Представление состоится в день национальной оборонной промышленности страны, 22 августа.

По словам бригадного генерала, новый истребитель "прошел все тесты", и на презентации военные покажут его узлы.

Так, сообщил Хатами, модернизированные комплексы Bavar-373 заступят на службу "до конца года" (в марте 2019-го, - ред.), а после прохождения всех испытаний их могут начать продавать на экспорт.

Министр обороны Ирана отметил, что усиленные темпы военной модернизации связаны с "угрозами со стороны Израиля и США", а также отмахнулся от идеи "арабского НАТО". Проект этой региональной структуры он назвал попыткой Вашингтона "внести распри" в арабский мир.

В мае президент США Дональд Трамп решил выйти из ядерной сделки с Тегераном, хотя позже заявил, что без предварительных условий готов встретиться с руководством Ирана "в любое время". 6 августа он подписал указ о возобновлении санкций против Ирана, которые будут восстанавливаться в два этапа, пишет В мае президент США Дональд Трамп решил выйти из ядерной сделки с Тегераном, хотя позже заявил, что без предварительных условий готов встретиться с руководством Ирана "в любое время". 6 августа он подписал указ о возобновлении санкций против Ирана, которые будут восстанавливаться в два этапа, пишет LIGA.net.