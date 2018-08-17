Сотрудники Google заявили протест против разработки поисковика для Китая

Сотрудники Google недовольны тайной разработкой подцензурной поисковой системы для Китая. Они обращают внимание на этическую сторону разработки новых продуктов и требуют возможности влиять на принимаемые решения

Cотрудники компании Google подписали коллективное письмо руководству, в котором возражают против разработки подцензурной поисковой системы для Китая, сообщает The New York Times со ссылкой на копию документа и источники в компании.

В письме говорится, что существование тайного проекта по созданию поисковика для Китая, который будет цензурировать выдаваемый контент по требованию Пекина, «поднимает неотложные моральные и этические проблемы».

«В настоящее время у нас нет информации, необходимой для того, чтобы принимать этически обоснованные решения о нашей работе и наших проектах», — цитирует документ NYT.

Сотрудники Google также требуют, чтобы им разрешили участвовать в обсуждении этических аспектов разрабатываемых продуктов. «Мы остро нуждаемся в большей прозрачности, месте за столом и приверженности прозрачным и открытым процессам: сотрудники Google должны знать, что мы разрабатываем», — говорится в письме.