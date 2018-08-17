Последнее обновление: 17.08.2018 18:52

Российско-сербский военный лагерь для молодежи распущен из-за протестов

В патриотическом молодежном лагере в Златиборе детей и подростков учили выживанию в природных условиях, правилам ведения боя, использованию оружия и взрывчатки.

Российско-сербский патриотический молодежный лагерь в Златиборе на юго-западе Сербии распущен "из-за опасений общественности". Об этом в пятницу, 17 августа, заявил в Белграде министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

По его словам, критики инициативы высказывали мнение, что "дети могут быть использованы в корыстных целях".

Как передавали ранее российские СМИ, в качестве инструкторов в лагере работали представители сербских и российских ветеранских и патриотических объединений. По данным информагентств, в их число, в частности, входили участники боев на востоке Украины.

Как передавал телеканал RT, слет должен был проводиться с 9 по 18 августа. По данным канала, в Златибор съехались около 30 детей. Сербские СМИ сообщали о 44 участниках, в том числе десяти девочках.

В пятницу, 17 августа, крупная сербская ежедневная газета-таблоид Blic вышла в печать с комментарием: "Дайте детям мячи вместо винтовок".

Ранее аналогичные лагеря для детей и подростков устраивали в России. В Сербии подобный слет проводился впервые.

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