В Австрии критикуют приглашение Путина на свадьбу главы МИД

В Австрии критикуют приглашение президента России Владимира Путина на свадьбу главы австрийского внешнеполитического ведомства Карин Кнайсль.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Визит российского президента "наносит вред" Австрии, заявил австрийский политолог Герхард Манготт. По его словам, предстоящий визит "порождает подозрение" в том, что Австрия является "троянским конем России в ЕС". Кроме того, по словам политолога, Путин получает возможность продемонстрировать, что он не находится в изоляции, а наоборот — его рады принимать в обществе одной из стран Евросоюза.

Для обеспечения безопасности российского президента в федеральной земле Штирия будут задействованы несколько сотен полицейских и сотрудников подразделения специального назначения "Кобра". Представитель управления полиции Штирии Франц Грундних объяснил такие меры законом о полиции и обязательств в соответствии с международным правом. Связанные с обеспечением безопасности покроет расходы министерство внутренних дел, подтвердил он.

При этом австрийские СМИ напоминают, что визит Путина в Вену два месяца назад обошелся австрийским налогоплательщикам в 423 тысячи евро.

Представитель австрийского МИД назвал приезд президента России рабочим визитом. По его словам, подобные меры безопасности приняты при визите представителя другого государства". Российская сторона "самостоятельно оплатит свои расходы", - отметил он. При этом расходы на празднование свадьбы, "включая расходы на услуги частной охранной компании", возьмут на себя молодожены.

При этом в МИД также отметили, что это будет "личный визит на частный праздник, с которого не следует делать смену внешнеполитической позиции Австрии".

Между тем депутат Европарламента от фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс" австриец Михель Раймон призвал Кнайсль подать в отставку. Если глава внешнеполитического ведомства "не сделает этого добровольно", федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц должен предложить ее отставку президенту Александру Ван дер Беллену, подчеркнул Раймон.

Оппозиционная партия " Список Pil'ca" в свою очередь критикует как то, что за визит важного гостя на свадьбу министра заплатят австрийские налогоплательщики, так и его политический аспект. "Как должны воспринимать Австрии в мире в роли посредника, если между главой австрийского МИД и президентом РФ очевидно существуют близкие отношения", — сказал Бруно Россман, депутат от партии в австрийском парламенте.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 18 августа по дороге в Берлин планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

В Верховной раде заявили, что участие президента РФ Владимира Путина в свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль дискредитирует Австрию как нейтральную страну.