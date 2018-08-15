Биткоин пытается расти, оттолкнувшись от $6 тыс

ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду поднялась в цене до 6,3 тысячи долларов, оттолкнувшись от достигнутого днем ранее уровня в 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.29 мск биткоин дорожал на 5,25%, до 6,338 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 5,54%, достигая 6,296 тысячи долларов.

Другие криптовалюты поддержали позитивную динамику биткоина: Ethereum дорожал на 5,58%, до 282,5 доллара, Ripple — на 8,38%, до 0,2842 доллара, Bitcoin Cash – на 4,53%, до 517,78 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 203,93 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53,5% всего рынка криптовалют.