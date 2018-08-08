Последнее обновление: 08.08.2018 12:24

Биткоин торгуется на уровне $6,5 тыс

ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin), откатившись ниже психологической отметки в 7 тысяч долларов, продолжает снижаться и в среду утром торгуется уже на уровне 6,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.48 мск биткоин дешевел на 6,89% — до 6,49 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин терял 5,7%, достигая 6,54 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также теряют в цене: Ethereum дешевеет на 8,59% — до 371,85 доллара, Ripple — на 15,2%, до 0,3473 доллара, Bitcoin Cash — на 10,32%, до 621,31 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 230,27 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 48,5% всего рынка криптовалют.

Биткоин за последнюю неделю пробил вниз уже две психологически отметки, опустившись ниже 8 тысяч долларов 31 июля и ниже 7 тысяч 5 августа. Теперь криптовалюта закрепилась ниже этого уровня и продолжает нисходящий тренд.

"Конец недели необходимо потратить на ожидание хоть сколько-нибудь внятного тренда… Неопределенность — лучшее время переосмыслить свою инвестиционную стратегию. Биткоин пока не лучший финансовый инструмент", — прокомментировал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов. Вместе с тем он полагает, что более оптимистичные времена для криптовалюты "уже не за горами".

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