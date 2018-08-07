Биткоин опустился ниже $7 тыс и продолжает слабо дешеветь

ПРАЙМ. Криптовалюта биткоин (bitcoin) во вторник торгуется ниже 7 тысяч долларов, продолжая постепенно терять в цене, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.01 мск биткоин дешевел на 1,67% — до 6,974 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин терял 1,71%, достигая 6,952 тысячи долларов.

В минусе торгуются и другие криптовалюты: Ethereum дешевеет на 1,13% — до 406,82 доллара, Ripple — на 4,81%, до 0,4095 доллара, Bitcoin Cash — на 2,02%, до 693,63 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 251,86 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 47,6% всего рынка криптовалют.

В последний раз курс биткоина опускался ниже 7 тысяч долларов 17 июля.

"Я думаю, люди обеспокоены тем, что она (криптовалюта — ред.) может снова опуститься до 6 тысяч долларов и никогда не выбраться из этих "медвежьих" рынков", — сказал аналитик Том Ли (Tom Lee) телеканалу CNBC. Однако, по его мнению, снижение котировок до текущего уровня не означает, что биткоин