Власти Румынии расследуют действия жандармерии на акциях протеста

В Румынии начато расследование действий сотрудников жандармерии на акциях протеста. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщили представители военной прокуратуры. По их словам, получено около 30 заявлений пострадавших от действий полиции.

Всех подозреваемых в нарушении закона допросят, подчеркнули в прокуратуре. В ходе расследования будут изучены отчеты жандармов, а также видеозаписи, снятые сотрудниками сил безопасности, журналистами и участниками протестов, передает DW.

10 августа в Румынии прошли демонстрации против политики премьер-министра Румынии Виорики Дэнчилэ. В Бухаресте на улицы вышли несколько десятков тысяч человек. Менее крупные акции протеста состоялись в городах Сибиу и Тимишоара.

В столице Румынии произошли столкновения с жандармерией, которая применила водометы и слезоточивый газ, свыше 400 человек обратились за медицинской помощью. Позже президент Румынии Клаус Йоханнис осудил поведение полицейских и потребовал объяснений от министра внутренних дел.

В свою очередь, жандармерия назвала свои действия "соответствующей" реакцией на поведение демонстрантов. По слова жандармов, десятки протестующих, прежде всего футбольные фанаты, бросали в них камни и бутылки.

Уличные акции протеста в Бухаресте и ряде других городов начались в январе 2017 года после обнародования правительственного декрета о декриминализации ряда коррупционных преступлений. В июле 2018 года президент по решению Конституционного суда уволил главу Национального антикоррупционного управления Лауру Ковеши. Ее сторонники связывают атаку на Ковеши с расследованием случаев коррупции среди членов правящей Социал-демократической партии.