Последнее обновление: 13.08.2018 15:40

Путин и Меркель встретятся в Германии 18 августа

ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин проведут переговоры 18 августа в Германии. Главы государств встретятся в субботу в правительственной резиденции Мезеберг. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер ФРГ примет 18 августа в 18.00 (19.00 мск) президента РФ Владимира Путина в правительственной резиденции, замке Мезеберг. Центральными темами станут актуальные вопросы внешней политики", — сказал на брифинге Зайберт.

Отвечая на вопрос РИА Новости, он сказал, что в ходе встречи могут быть подняты вопросы двусторонних отношений, а также сирийское и украинское урегулирование, энергетическое сотрудничество.

"Никогда нельзя точно сказать, о чем пойдет речь на встрече такого уровня… могу предположить, что будут подняты вопросы двусторонних отношений, конфликт в Сирии… и урегулирование на востоке Украины, а также энергетическое сотрудничество", — сказал Зайберт.

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