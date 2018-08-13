Последнее обновление: 13.08.2018 12:19

WhatsApp допустит спецслужбы к перепискам своих пользователей‍

ПРАЙМ. Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp (с октября 2014 года принадлежит Facebook Inc.) больше не будет применять сквозное шифрование переписок своих пользователей. Об этом пишет портал Akket.

Поясняется, что теперь спецслужбы разных стран смогут достаточно легко получить доступ к перепискам всех пользователей мессенджера.

Создатели этого приложения пошли на такой шаг по требованию Facebook, владельца WhatsApp.

Как говорил ранее основатель Facebook Марк Цукерберг, эти шаги были предприняты компанией по требованию властей США. Поэтому уже начиная с 2019 года будет создана версия приложения с ослабленным шифрованием. Это позволит сотрудникам спецслужб получить информацию об интересующих их пользователях беспрепятственно. По мнению создателя компании, эти меры нацелены на предупреждения действий террористов, а также людей с психическими отклонениями.

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