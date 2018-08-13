Каспийская пятерка подписала конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Главы стран Каспийской пятерки подписали в казахстанском Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря — исторический для региона документ, работа над которым велась два десятилетия, с 1996 года.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права — государств Азербайджан, Казахстан и Туркмения — поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Спустя 22 года после начала переговоров, стороны, наконец, пришли к решению: Каспий — не озеро и не море или то и другое одновременно. По словам заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрея Грозина, страны "пятерки" создали "некий гибрид".

Согласно тексту проекта, стороны определяют, что прибрежное государство имеет суверенитет над территориальными водами, граница которых определяется линией, отдаленной от берега на 15 морских миль. Сверх этого страны имеют исключительное право на рыбный промысел в так называемой рыболовной зоне — полоса шириной 10 морских миль, прилегающая к территориальным водам.

В отношении важного вопроса разграничения дна и недр говорится, что оно "осуществляется по договоренности сопредельных и противолежащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм международного права в целях реализации их суверенных прав на недропользование и на другую правомерную хозяйственно-экономическую деятельность".

Конвенция разрешает прокладку трубопроводов по дну Каспия при условии согласования таких проектов со странами, по дну которых пройдет такой трубопровод, и с соблюдением условий и обязанностей стран по международным соглашениям в сфере защиты экологии.

Также документ прописывает важное положение о неприсутствии на Каспии сил внерегиональных стран и непредоставление прибрежными странами своей территории другим государствам для совершения агрессии против стран региона.