Власти Казахстана отозвали у 88 телеканалов свидетельства на вещание

В Казахстане у 28% иностранных телеканалов были отозваны свидетельства о постановке на учет, сообщает на своем сайте Министерство информации и коммуникаций республики.

В 2017 году в Казахстане был принят закон, который обязал все иностранные телеканалы и радиостанции в течение шести месяцев зарегистрировать на территории республики юридическое лицо или провести регистрацию своего филиала.

Закон вступил в силу 9 января 2018 года, а 9 июля истек срок, предоставленный иностранным СМИ на регистрацию юрлиц в Казахстане, передает РБК.

В итоге только 219 каналов из 307, поставленных на учет, открыли свои представительства в Казахстане, а 88 не открыли. В связи с этим их ретрансляция была прекращена.