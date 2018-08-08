11 стран ОБСЕ призвали Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

"Друзья Грузии" в ОБСЕ обнародовали заявление к 10-летию войны между РФ и Грузией. Они призвали Москву вывести войска с оккупированных территорий и высказались за мониторинговую миссию ОБСЕ.

Неофициальная "группа друзей Грузии" в ОБСЕ опубликовала во вторник, 7 августа, совместное заявление, приуроченное к 10-летней годовщине "российского военного вторжения в Грузию". Авторы заявления обратились к России с призывом "отказаться от своего признания так называемой независимости грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия".

Текст подписали США, Великобритания, Канада, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния, Швеция и Украина. Подписанты обращения призвали Москву также "вывести свои войска с оккупированных территорий Грузии".

"Спустя десять лет после российского военного вторжения в Грузию мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинкским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права", - отмечается в совместном заявлении.

Кроме того, авторы заявления высказались за создание миссии ОБСЕ в Грузии, включающей "мониторинговые возможности для беспрепятственной деятельности вдоль линии оккупации".