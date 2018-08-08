Последнее обновление: 08.08.2018 12:24

Бывшего вице-президента Аргентины приговорили к тюрьме за коррупцию

Амандо Буду осудили на 5 лет и 10 месяцев тюрьмы за то, что в бытность министром экономики он спас от банкротства типографию в обмен на долю в ней.

Суд в Буэнос-Айресе приговорил бывшего вице-президента Аргентины Амадо Буду к пяти годам и десяти месяцам тюрьмы по делу о коррупции. Согласно вердикту суда, оглашенному во вторник, 7 августа, бывшему чиновнику также запрещено до конца жизни занимать государственные посты.

55-летнего Буду признали виновным в том, что он в 2010 году в бытность министром экономики страны помог печатной компании Ciccone Calcografica избежать банкротства в обмен на долю в ней. Это предприятие владеет монополией на печать денежных банкнот и ведомственных документов.

Амадо Буду занимал должность министра экономики Аргентины с 2009 по 2011 годы. В 2011-2015 годах он был вице-президентом при главе государства Кристине Киршнер.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Август 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование